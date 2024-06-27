15 dakikada 5 çayına hazır... Şeftalili kek tarifi!
Yaz meyvelerinin en lezzetlilerinden biri olan şeftaliyle hazırlayabileceğiniz enfes bir kek tarifi... 5 çayının favorisi olacak!
Hem hafifliği hem de mis gibi aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak şeftalili kek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İşte, mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin beğenisini kazanacak şeftalili kek tarifi...
MALZEMELER
1,5 su bardağı (190g) un
1 su bardağı (200g) toz şeker
1/2 su bardağı (115g) eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı
2 büyük yumurta
1/2 su bardağı (120ml) süt
1 tatlı kaşığı vanilya özü
2 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı tuz
3-4 olgun şeftali, kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş
Üzeri için pudra şekeri
YAPILIŞI
Fırını 175°C'ye önceden ısıtın. Yuvarlak kek kalıbını yağlayıp unlayın veya yağlı kağıt serin.
Büyük bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu birlikte çırpın. Bir kenara koyun.
Başka bir kapta yumurtaları ve şekeri açık renk ve kabarık olana kadar çırpın. Eritilmiş tereyağı, süt ve vanilya özünü ekleyip karıştırın.
Islak malzemeleri kuru malzemelere yavaş yavaş ekleyin ve sadece birleşene kadar karıştırın. Fazla karıştırmamaya dikkat edin.
Şeftali dilimlerinin yarısını hamurun içine nazikçe karıştırın.
Kalan şeftalileri kalıbın altına yerleştirin.
Hamuru hazırladığınız kek kalıbına dökün ve üzerini bir spatula ile düzeltin.
Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika veya kekin ortasına batırdığınız bir kürdan temiz çıkana ve üstü altın rengi olana kadar pişirin.
Keki kalıpta yaklaşık 10 dakika soğumaya bırakın, ardından tamamen soğuması için tel ızgaraya aktarın. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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