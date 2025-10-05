Bağışıklığı güçlendiriyor, nezle belirtilerini ortadan kaldırıyor: Gribe iyi gelen 5 doğal kür

Kış aylarının en sık görülen rahatsızlıklarından biri olan grip, yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Grip tedavisinde ilaçların yanı sıra, evde kolayca hazırlanabilecek doğal kürler de büyük rol oynar. Bitkisel çaylardan bal ve zencefille hazırlanan karışımlara kadar birçok yöntem, bağışıklık sistemini destekleyerek gribin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Peki, bağışıklığı güçlendirerek nezle belirtilerini ortadan kaldıran çözümler nelerdir? İşte, gribe iyi gelen 5 doğal kür...

GRİBE İYİ GELEN 5 DOĞAL KÜR

1. Zencefil, bal ve limon kürü

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, birkaç damla limon suyu.

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırıp sabah ve akşam tüketin.

Faydası:

Boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve bağışıklığı güçlendirir.

2. Ihlamur ve Adaçayı Çayı

Hazırlanışı:

Bir fincan kaynar suya 1 tatlı kaşığı ıhlamur veya adaçayı ekleyip 10 dakika demleyin.

Faydası:

Boğaz ağrılarını hafifletir, vücudu rahatlatır ve ateşin düşmesine yardımcı olur.

3. Sarımsak kürü

Malzemeler:

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 bardak ılık süt.

Hazırlanışı:

Sütü hafif ısıtıp sarımsağı içine ekleyin, yatmadan önce için.

Faydası:

Doğal antibiyotik etkisiyle grip virüsleriyle savaşır.

4. Zerdeçal ve bal karışımı

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı bal.

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırıp günde 2 kez tüketin.

Faydası:

İltihaplanmayı azaltır, bağışıklığı destekler.

5. Nane-limon çayı

Hazırlanışı:

1 bardak kaynar suya birkaç yaprak nane ve bir dilim limon ekleyin.

Faydası:

Burun tıkanıklığını giderir, öksürüğü hafifletir.