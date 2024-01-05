Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı? İşte bağışıklık sistemizini güçlendirecek 10 besin!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:36

Soğukların giderek arttığı kış mevsiminde soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranı ciddi bir şekilde artar.İnsanların bir arada çok vakit geçirdiği toplu alanlarda uzun süre zaman geçirilmesi nedeniyle de enfeksiyonların bulaşması maalesef tamamen önlenemez. Fakat vücudumuzda enfeksiyona sepep olan virüs, bakteri,parazit gibi mikroorganizmaların zarar veren etkilerine karşı bizi koruyan bağışıklık sistemini güçlendirerek riski en aza indirmek mümkün olabilir. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hangi besinleri soframızdan eksik etmemeliyiz? Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin nedir? İşte bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler...

1. Portakal

Portakal içerdiği C ve A vitaminleri sayesinde kışın bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besinlerden biridir.Reflü sorununuz yoksa günde 2 adet portakalı rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ancak portakal suyu yerine portakalın kendisini tüketmeye özen gösterin. Bu hem lif, hem de şeker alımı açısından daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

2. Ispanak

Çizgi filmlere konu olan ıspanak içeriğindeki E ve C vitaminlerine sahip olmasından dolayı bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Kansere ve daha pek çok hastalığa karşı önlem almak için ıspanağı mevsiminde tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

3. Balık

Balık hem protein hem de iyi bir selenyum ve çinko kaynağıdır.Ayrıca vücudun üretmediği ve bu nedenle mutlaka besinlerle alınması gereken omega 3 açısından oldukça zengin bir besindir.Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan atılmasına katkıda bulunması sebebiyle omega 3 deposu balığı haftada 2-3 kez tüketmeniz bağışıklık sisteminize çok büyük fayda sağlayacaktır.

4. Yumurta

Güçlü bir beden için her sabah yumurta tüketmeniz önerilir. Yumurtada yer alan protein sayesinde, bağışıklık sisteminin zayıflaması önlenir. Düzenli ve ölçülü şekilde yumurta tüketenler, tüketmeyenlere göre daha sağlıklı bedene sahip olur.

5. Maydonoz

Maydanoz askorbit asit olarak nitelendirilen ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan C vitamininden zengin bir besindir. İster maydanoz suyu şeklinde, isterseniz salatalarda veya sabah kahvaltılarında bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için sofranızdan eksik etmeyin.

6. Kuru Yemişler

Fındık ve ceviz gibi bitkisel yağ kaynaklarını çiğ olarak tüketmelisiniz. Isıl işlemden geçen kuru yemişler bağışıklık sistemine karşı olan etkisini kaybedecektir.Uzmanlar kuru yemişlerin taze olarak tüketilmesini vurgular.

8. Nar

Antioksidan meyvelerden olan nar, tam bir bağışıklık dostudur. Vücuda giren mikropları anında atarak, temiz bir bedene sahip olmanızı sağlıyor. Kırmızı renkli meyveler ve sebzelerde bulunan antosiyanin maddesinden dolayı, bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

9. Yoğurt

Vücudumuzdaki yararlı bakteriler olan probiyotikleri içeren yoğurt, özellikle bağışıklık sistemi için önem taşır. Bunun nedeni ise probiyotiklerin dışarıdan gelen mikroplara karşı vücudumuzu, özellikle de sindirim sistemimizi korumasıdır. Vücutta yararlı bakterilerin çoğalması aynı zamanda zararlı bakterilerin vücutta yerleşmesini de önler. Yoğurdu her gün 1 kase yemelisiniz.

10. Soğan – Sarımsak

Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar arasında özel bir yeri olan sarımsak ve soğan geçmişten bugüne hastalık kovucu olarak tüketilmektedirler. İçindeki allisin maddesi ile sarımsak ve soğan antioksidan etki göstermektedir. Böylece vücuda giren zararlı mikroorganizmaları hastalığı oluşturmadan etkisiz hale getirebilmektedirler.