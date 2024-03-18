Bahar çiçekleri nelerdir? Baharda hangi çiçekler ekilir?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:49

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:49

Bahar mevsimi, bahçelerini güzelleştirmek isteyen insanların en çok meşgul olduğu zamanlardır. Hayatımıza renk katan bu çiçekler, kokuları ile bahçelerimizi ve balkonlarımızı güzelleştirir. Bahar çiçekleri doğru zamanda ekildiğinde ve bakımı güzel yapıldığında mükemmel sonuçlar elde edilir.

MART AYINDA HANGİ ÇİÇEKLER EKİLİR?

Mart ayında deliotu, katife, latin çiçeği, gayret çiçeği, zinya, floş çiçeği, hüsnüyusuf ve peygamber çiçeği ekilebilir. Ayrıca, muhteşem kokan sümbüller, renkli laleler ve nergisler tam da Mart ayının çiçekleridir.

NİSAN AYINDA HANGİ ÇIÇEKLER EKİLİR?

Nisan, yaz hazırlıklarının başladığı aydır. Bu ayda bitkilerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmalarını engellemek için gölgelenme örtüleri kullanılmalıdır. Mine, karanfil, schefflera, ateş çiçeği, gündüz sefası, yıldız çadırı, cam güzeli, petunya ve godetya, Nisan ayının yıllık bitkileri arasında bulunur. Ayrıca bu ayda zambak, ninya ve begonya ekebilirsiniz.

MAYIS AYINDA HANGİ ÇİÇEKLER EKİLİR?

Mayıs ayında güneşin sıcaklığı ciddi bir şekilde hissedilir. Bu nedenle, çiçekleri güneş ışığından korumak için gölgeleme yapılmalı ve evde yetiştirilen çiçekler güneş ışığına doğrudan maruz kalmayacak şekilde koyulmalıdır. Mayıs ayında ekebileceğiniz çiçekler ise şunlardır; sardunya, hor çiçeği, müge, inci çiçeği ve açelya.

BAHAR ÇİÇEKLERİ NELERDİR?

Laleler: Laleler, baharın sembol çiçeklerindendir ve çeşitli renklerde mevcuttur. Çok çeşitli lale türleri bulunmaktadır ve genellikle baharın başlarında görülürler.

Nergisler: Zarif ve hoş kokulu nergisler de bahar çiçeklerindendir. Beyaz, sarı veya turuncu tonlarda olabilirler.

Zambaklar: Zambaklar, büyük ve gösterişli çiçekleriyle tanınır. Farklı renklerde bulunurlar ve baharın ortalarına doğru açmaya başlarlar.

Çiğdemler: Çiğdemler, çeşitli renklerde ve desenlerde çiçeklere sahip olan soğanlı bir bitki türüdür. Baharda bahçelerde sıklıkla görülürler.

Papatyalar: Papatyalar, beyaz yaprakları ve sarı orta kısımlarıyla tanınan klasik bahar çiçekleridir. Genellikle doğada çayırlarda veya bahçelerde yetişirler.

Menekşeler: Menekşeler, yumuşak renkleri ve hoş kokularıyla bilinen bahar çiçeklerindendir. Mavi, mor, beyaz ve pembe gibi çeşitli renklerde bulunurlar.

Şakayıklar: Şakayıklar, güzel kokuları ve yuvarlak çiçekleriyle baharın favori çiçeklerindendir. Beyaz, pembe veya mor tonlarda olabilirler.

Yaseminler: Yaseminler, beyaz veya sarı renkte küçük çiçeklere sahip olan güzel kokulu bitkilerdir. Baharda bolca açarlar ve genellikle bahçelerde yetiştirilirler.