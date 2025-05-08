Bahar depresyonundan kurtulmanın 5 etkili yolu
Mevsim değişikliği ruh hâlinizi alt üst mü etti? Bahar depresyonuna karşı etkili ve bilimsel dayanağı olan 5 pratik öneriyle enerjinizi geri kazanın!
Bahar aylarında birçok kişi kendini sebepsiz yere yorgun, mutsuz ve huzursuz hissedebilir. Güneş ışığı artsa da enerji düşüklüğü ve karamsarlık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İşte, bahar depresyonuna karşı en etkili 5 yöntem...
1. GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM FAYDA SAĞLAYIN
Doğal ışık, serotonin salgısını artırarak ruh halinizi iyileştirir. Günde en az 30 dakika açık havada yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza katkı sağlar.
2. DÜZENLİ UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN
Bahar aylarında uyku düzeni bozulabilir. Aynı saatte yatmak ve uyanmak, biyolojik saatinizi dengede tutarak enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur.
3. BESLENMENİZİ HAFİFLETİN, RENK KATIN
Ağır kış menülerini bırakın, taze sebze-meyve ağırlıklı hafif ve dengeli beslenmeye geçin. Özellikle magnezyum, B vitamini ve omega-3 içeren gıdalar ruh halinizi düzenlemede etkilidir.
4. EGZERSİZİ RUTİN HÂLE GETİRİN
Egzersiz yapmak endorfin salgısını artırarak ruh hâlini düzeltir. Her gün yapacağınız 20 dakikalık tempolu bir yürüyüş bile bahar depresyonuna karşı etkili bir önlemdir.
5. SOSYALLEŞMEYE ZAMAN AYIRIN
Kendinizi izole etmeyin. Arkadaşlarla kahve içmek, açık hava etkinliklerine katılmak ya da kısa seyahatler planlamak moral seviyesini artırır.
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