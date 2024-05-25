Bahar dizisi birçok yapımda rol alan usta oyuncuyu kadrosuna kattı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:21

Güncelleme: 25.05.2024 - 00:56

MF Yapım’ın imza attığı “Bahar” dizisi bu sezon reyting yarışına sonradan girip izlenme rekorlarını ele geçirdi.

Demet Evgar’ın diziye adını veren “Bahar” rolüne hayat verdiği ve her hafta oyunculuk şovlarına sahne olan diziye Türkiye'nin değerli oyuncularından Bennu Yıldırımlar geliyor.

AVUKAT ROLÜNÜ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bennu Yıldırımlar Ayça Üzüm’ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak. Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar’ı boşamaya çalışacağı öğrenildi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı sezonu kapatacak.