Özgür Özel'den videolu '19 Mayıs' paylaşımı: 'Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı klibini paylaşarak, 'Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun'dan gelir' notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:20
Özgür Özel'den videolu '19 Mayıs' paylaşımı: 'Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'a atıfta bulunan klibe yönelik paylaşımına, "Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun'dan gelir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN PAYLAŞIMI

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:


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