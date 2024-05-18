Rektörlükten 'bahar şenliğine' izin çıkmadı: 'Kızlı erkekli konserler istemiyorum'
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci topluluklarının bahar şenliği başvurusunu, iddiaya göre “Kızlı erkekli konserler istemiyorum” diyerek reddetti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci topluluklarının Uludağ Üniversitesi Bahar Şenliği’nin yapılması için yaptığı başvuruyu “Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum” diyerek reddettiği ortaya çıktı.
Yönetimin ayrıca Görükle’de Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte
alternatif bir festival düzenlemek isteyen öğrencileri kapatmakla tehdit ettiği iddia edildi.
Evrensel gazetesinin haberine göre, Uludağ Üniversitesi'nde
Bahar Şenliği yapmak isteyen öğrenci topluluklarının Uludağa Üniversitesi
Rektörlüğü ile anlaşamaması üzerine Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte 16
Mayıs Perşembe günü Görükle'de bir gençlik festivali gerçekleştirdi.
Festivalde Z Doğa Derneği öncülüğünde birçok topluluk ve
dernek yer aldı. Böylece üniversite yerleşkesinin olduğu Görükle'de topluluklar
ve diğer platformların atölyelerini gerçekleştirmelerine bir alan açıldı.
Festivalde öğrenci toplulukları atölyeler, etkinlikler ve konserler
gerçekleştirdi.
"ARTIK GELENEĞİMİZE UYMAYAN ŞENLİKLER OLMAYACAK"
Festivalin sonunda söz alan etkinlik kolaylaştırıcısı ve festival yürütücülerinden Burhan Kurtulmuş Aytoslu üniversite bahar şenliği için toplulukların ve kendisinin Rektörlük ile görüştüğünü belirterek, “Rektörlük ‘Artık eskisi gibi bizim ahlak ve geleneğimize uygun olmayan tasvip etmediğimiz şenlikler olmayacak. Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum, geçen festivalde izin verdik, benim başımı yaktınız!’ dedi. Rektörlük festival karşıtı bildiriyi kastederek, ayrıca ‘Ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları değerlendirmek zorundayım' diyerek bize geri dönüş yaptı” dedi.
Konuşma esnasında alanda bulunan yüzlerce genç, rektörlüğü ve
üniversite yönetimini yuhalayarak protesto etti.
"ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TEHDİT EDİLDİ" İDDİASI
Açıklamada ayrıca festivalde yer almak isteyen topluluklara
izin vermeyen yönetimin aynı zamanda birçok topluluğu kapatma ile tehdit
ettiğine de değinilerek topluluklarının ve festival yürütücülerinin Nilüfer
Belediyesi ile görüşüp onların düzenleyeceği bir festivalde yer
alabileceklerini belirtmeleri üzerine sistemli olarak topluluk başkanlarının
Kültür Müdürü ve SKS Daire Başkanı tarafından çağrılarak çeşitli üsluplarda
tehdit ve gözdağına maruz kaldığı belirtildi.
Şenliği değerlendiren topluluklar üniversitenin kültür müdürünün festivale katılan öğrencilerin isimlerini ve numaralarına ulaşarak tehdit oluşturmaya çalışmasının idarenin öğrenci toplulukları üzerindeki baskının göstergesi olduğunu belirterek; “Bugünün çıktısı kuşkusuz ki öğrencilerin iradesinin üniversite idaresini yıktığıdır. Yıllardır bastırılmaya çalışılan üniversite toplulukları bugün bir aradalığın ne kadar büyük bir olanak yarattığını göstererek ‘kızlı erkekli ve kimsenin başının yanmadığı’ bir şekilde festival düzenlenebildiğini göstermiştir” denildi.
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