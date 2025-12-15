Bahar dizisinden hayranlarını üzen haber: Final kesinleşti

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı alındı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama, izleyicilerini üzdü.

MF Yapım imzası taşıyan ve oyuncu kadrosunda Demet Evgar’ın yanı sıra Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi isimleri buluşturan Bahar dizisinin ekran macerası sona eriyor.



YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Yaklaşık iki hafta önce yayın günü salıdan pazara alınan dizinin geleceği merak konusu olurken, beklenen açıklama dizinin sosyal medya hesabından geldi. Yapılan paylaşımda, “Bahar’ın vedasına son 2 bölüm” ifadelerine yer verilerek final kararı resmen duyuruldu.

Yayın günü değişikliğinin ardından alınan bu karar, dizinin hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Bahar, kalan iki bölümüyle ekranlara veda edecek.