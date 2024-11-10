Bahar dizisine yeni oyuncu: Dedektif Edip geliyor

Yayınlanma: 10.11.2024 - 18:50

Güncelleme: 10.11.2024 - 18:50

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı 'Bahar' dizisine yeni bir isim katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer aldığı diziye 'Dedektif Edip' karakteriyle Hakan Meriçliler de dahil olacak.