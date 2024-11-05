'Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya kendisine gelen mesajları ifşaladı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:30

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:30

Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ecem Özkaya, Sibel Arna’nın konuğu oldu. Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Özkaya, kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti.

Aşka açık olduğunu ifade eden oyuncu, "Aşk kadınıyım diyebilirim; ama artık duvarlarım, filtrelerim ve sınırlarım var. Biz olma hali sadece karşı cinsle değil, hayatımın ve bizim hayatımızın bir gerçeği. Umarım bu yaşamda bir denk gelme olur" dedi.

Bu sırada Sibel Arna, kendisine gelen mesajlardan söz ederken Ecem Özkaya da sosyal medya üzerinden aldığı bazı mesajlara dair açıklamalarda bulundu. Rengin karakterine hayat veren Özkaya, Instagram’daki özel mesajlardan yakındı:

"O klavye arkasındaki delikanlılık... Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim yüzüme bir evlenme teklif ediyor, aa hadi canım ya, nasıl ya? Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama, karısıyla profil fotoğrafı olan biri bana DM gönderip ‘benimle evlenir misin’ diyor."

Ecem Özkaya, "Bu arada gerçekten hayatta kimsenin affedersiniz, böyle bir cesareti olmadı" diyerek bu tarz mesajlara tepki gösterdi. Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada da dikkat çekti.