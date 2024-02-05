‘Kızıl Goncalar’ dizisine yeni oyuncu
Batuhan Gelener, ‘Kızıl Goncalar’ dizisine Özcan Deniz’in oynadığı ‘doktor Levent’in eski hastası Ertuğrul rolüyle 5. bölümde diziye dahil olacak.
Gold Film’in FOX için çektiği ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin 5. bölümü seyirciyle buluşacak.
“Kızıl Goncalar”ın beşinci bölümü yine bir dizi hareketli olaya sahne olacak. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi etkili konusuyla 2 haftadır pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin yeni bölümüne Batuhan Gelener konuk oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Batuhan Gelener, Özcan Deniz’in oynadığı ‘doktor Levent’in eski hastası Ertuğrul rolüyle 5. bölümde diziye dahil oluyor.
Genç yıldız daha önce GAİN’de yayınlanan “Duran” adlı dijital dizinin yanı sıra “Mahkum” ve “Kuruluş Osman” dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.
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