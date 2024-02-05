Şevval Sam ve Caner Cindoruk'u buluşturan yeni dizi: 'Yandaki Oda'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:55

Televizyon dünyasının sevilen kanallarından Star TV, yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yandaki Oda" dizisi için hazırlıklar başladı. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan dizinin başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi deneyimli isimler yer alıyor. İzleyicilerin merakla beklediği bu yapımın detaylarına bir göz atalım.

Star TV'nin yeni projesi "Yandaki Oda," başarılı yapımlara imza atan OGM Pictures'ın yapımcılığında ekranlara taşınacak. Senaryosunu Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizi, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstleniyor.

BAŞROLLERDE ŞEVVAL SAM, CANER CİNDORUK VE NAZAN KESAL

"Yandaki Oda," başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal, dizinin başrollerini paylaşacak. Onları destekleyen kadroda ise Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi deneyimli isimler bulunuyor.

OKUMA PROVASI HEYECANI

Dizinin hazırlıkları kapsamında ekip, okuma provası gerçekleştirdi. Bu özel anlar, projenin heyecanını ve oyuncular arasındaki uyumu gösteren bir görselle izleyicilere sunuldu.

Star TV'nin iddialı ve yeni dizisi "Yandaki Oda," izleyicilerle yakında buluşacak. OGM Pictures'ın kalitesiyle ekrana gelecek olan dizi, aşk, drama ve heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekmeyi hedefliyor.