The Crown dizisinde kullanılan kıyafet ve aksesuarlar açık artırmayla satılıyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:03

Güncelleme: 04.02.2024 - 10:04

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatı boyunca yaşananların anlatıldığı The Crown dizisinde 6 sezon boyunca kullanılan kıyafetler, aksesuarlar ve arabalar, bir sahne kostümü ya da eşya olmanın yanında siyasi tarih, dönem modası ve popüler kültür açısından da önem taşıyor.

İngiltere'nin son 70 yılına damga vurmuş çok sayıda olayda kullanılan kıyafet ve eşyaları orijinaline benzer şekilde yeniden üreten The Crown yapımcıları, dizinin sona ermesiyle bu ürünlerden 161'ini ünlü müzayede evi Bonhams aracılığıyla satışa çıkardı.

Ülke tahtına en uzun süre oturan hükümdar ünvanını taşıyan Kraliçe Elizabeth, 1953'te tahta çıktığında henüz 27 yaşındaydı.

Taç giyme töreninde kendisi için özel üretilen ve tanrı karşısında dünyevi ünvanları bir kenara bıraktığını simgeleyen "kefen tunik" adı verilen bir elbise giydi.

Vücuduna kutsal yağ sürüldükten sonra ise bir pelerin takıldı. Taç giyme töreni canlı yayınlanan ilk hükümdar olma özelliği taşıyan Kraliçe Elizabeth'in bu pelerin ve kefen tuniğin üzerine giydiği imparatorluk kaftanıyla milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kraliçenin oturduğu 728 yıllık taht, kefen tunik, imparatorluk kaftanı ve pelerin, The Crown dizisi için birebir yeniden yapıldı ve bugün 1762'den beri kullanılan altın faytonun kopyasıyla Bonhams'ta satışa çıkarılan arasında bulunuyor.

THATCHER'IN TAYYÖRLERİ, CHURCHILL'İN ŞAPKASI

Kraliçeyi 3 farklı dönemde 3 farklı aktristin canlandırdığı dizi için sadece kıyafetler değil, adeta İngiltere'nin 70 yılı yeniden yaratıldı.

Elizabeth'in babası Kral 6. George'u canlandıran oyuncu Jared Harris'in yer aldığı kral portreleri, Kraliçeyi canlandıran Claire Foy ve Olivia Colman'ın yer aldığı pullar, Prens Charles ve Prenses Diana'yı canlandıran Josh O'Connor ve Emma Corrin'in taktığı nişan yüzüklerinin birebir kopyaları da açık artırmayla satılacak ürünler arasında bulunuyor.

Kraliçenin yatak odası, eşi Prens Philip'in çalışma odası, Başbakan Margaret Thatcher'ın çantaları, Winston Churchill'in portre eskizlerinin yanında Buckingham Sarayı kapısı ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın ikonik kapısı da alıcısını bekliyor.

Toplamda 6 sezon, 60 bölüm süren dizi boyunca aktör ve aktrislerin giydiği gerçek olaylara konu olmuş kıyafetler arasında, Kraliçenin elbiseleri yanında annesi Kraliçe Elizabeth'i canlandıran oyuncuların giydiği ikonik şapkalar, Muhafazakar Partili Başbakan Thatcher'ı canlandıran oyuncunun giydiği "muhafazakar mavisi" tayyör ve bugün Kraliçe olan Camila Parker-Bowles'u canlandıran oyuncunun giydiği gelinlik de yer alıyor.

PRENSES DIANA'NIN İNTIKAM ELBİSESİ

Kraliçenin bir hükümdar olarak giydiği sembolik tören kıyafetlerinin kopyaları dışında müzayedenin en ilgi çeken kıyafetlerini ise Prenses Diana ile ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy'yi canlandıran oyuncuların giysileri oluşturuyor.

Prenses Diana, tahtın varisi olan eşi Prens Charles'tan ayrılmış ancak resmen bitmemiş evliliğinde, geleceğin kralının annesi olarak resmi görevlerini sürdürüyordu. Prens Charles, 29 Haziran 1994'te, eski sevgilisi Parker-Bowles'la ilişkisini duyurmuştu ve 30 Haziran'da basının bu konuyu konuşması bekleniyordu.

Ancak 29 Haziran akşamı düzenlenen bir etkinlikte, kraliyet ailesi kurallarına hiç de uymayan bir kıyafet giyen Prenses Diana, 30 Haziran gazetelerine damga vurdu. Diana'nın bu kıyafeti "intikam elbisesi" olarak anıldı.

The Crown'da kullanılan intikam elbisesi de müzayedenin en ilgi çekici eserlerinden ve 8 bin sterlinlik (yaklaşık 308 bin lira) açılış fiyatı bulunuyor.

Kennedy'nin kraliyet ailesiyle alakası olmasa da The Crown'da birkaç sahnesi bulunuyor. Bu sahnelerden biri Başkan Kennedy'nin suikaste uğradığı anları anlatıyor. Jackie Kennedy'yi canlandıran oyuncunun suikast anında giydiği pembe tayyör, 1000 sterlinden (yaklaşık 38 bin lira) satışa çıkarıldı.

Kefen tunik, kaftan ve pelerinin açılış fiyatı 20 bin sterlin (yaklaşık 770 bin lira), altın faytonun 30 bin sterlin (yaklaşık 1,1 milyon lira), taç giyme tahtının 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin lira), Winston Churchill'in gözlükleri ve şapkasını fiyatı da 400 sterlin (yaklaşık 15 bin lira) olarak belirlendi.

ÇALIŞIR HALDEKİ ALTIN FAYTON, 6 AT İLE BONHAMS'TAN DIŞARI SÜREREK ÇIKARILABİLİR

Bonhams İngiltere ve Avrupa Moda Direktörü Meg Randell, AA muhabirine, dizide kullanılan elbise ve eşyaların dönem modası ve siyaset tarihine ilişkin verdiği mesajları anlattı.

Yaklaşık 1 yıldır açık artırma çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Randell, her detayın el yapımı ve özel üretim olduğunu, satışa çıkarılanların, kullanılan ürünlerin yalnızca yüzde 1'i olduğunu kaydetti.

Tüm ürünlerin tarihte bir anı hatırlatan eserler olduğuna dikkati çeken Randell, şöyle konuştu:

"Elizabeth Debicki'nin Prenses Diana rolünde giydiği intikam elbisesi, insanların gördüğünde tanıdığı ikonik bir elbise olmasıyla çok kilit bir ürün. Diana'nın giydiği gerçek elbiseden ilham alınarak yapıldı. Gördüğünüz anda sizi Diana'nın 1990'larda onu giydiği, tüm basın ilgisinin Charles ve Camilla yerine ona döndüğü ana götürüyor. Sadece bir elbise olarak değil, moda tarihinde, kraliyet tarihinde ve pop kültürünün tarihinde bir an olarak harika bir elbise. Çok heyecan verici ve çok ilgi görüyor."

Randell, birçok ürünün dijital ortamda oluşturulduğu hissi olsa da çoğunun gerçekten yapıldığını vurguladı. Altın faytonun çalışır halde olduğunu bildiren Randell, "6 atınız varsa Bonhams'tan dışarı sürerek çıkabilirsiniz." dedi.

Buckingham Sarayı ve Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın kapılarının da kullanılabilir halde olduğunu ifade eden Randell, "Büyük bir köy eviniz var ve kapıya ihtiyacınız varsa The Crown'da kullanılan kapıyı kullanmak havalı olmaz mı?" diye konuştu.

Londra'daki müzayede evinde sergilenen ürünler, 5 Şubat'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Satışlar için açık artırma 5 Şubat'ta yapılacak, internet üzerinden teklifler ise 7 Şubat'a kadar alınacak.

Müzayededen elde edilecek gelir, Ulusal Film ve Televizyon Okulu öğrencilerine burs olarak verilecek.