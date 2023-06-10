Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır kimdir?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:39

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti nedeniyle Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel hakkında soruşturma başlatıldı. AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın muhtar Güzel hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 30 dakika boyunca kamu ve şahsi görevini engellediğini belirten Güzel, Bahadır’dan şikâyetçi oldu. Hakan Bahadır'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Dr. Hakan Bahadır, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yerine getirdi.

Mersin’deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi’ni kurdu. Nişantaşı Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda sorumluluk üstlendi.

AKP’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AKP üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003–2009 yılları arasında AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009–2011 yılları arasında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etti. 2011 yılında AKP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 2014 yılına kadar Bahçelievler’de önemli siyasi çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında yapılan AKP İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

ÖZEL YAŞAMI

Hakan Bahadır, evli ve bir çocuk babasıdır.