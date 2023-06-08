Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber kimdir?

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 19:42
Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber kimdir?
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Mahkeme, Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Süleyman Büyükberber'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER KİMDİR?

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 1965'te Kayseri'de doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988'de mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini 1994 yılında tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalında Yardımcı Doçent (1995- 1999), Nebraska Üniversitesi Eppley Kanser Merkezinde Araştırma Görevlisi (1996-1997), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalında Doçent (1999-2003) ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalında Profesör (2004-2005) olarak çalıştı.

Büyükberber, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığını, Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği başkanlığını ve onkoloji konusunda dünyanın ikinci büyük birliği olan NEMA (Near East Mid Asia Medical Oncology Associations) kurucu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Büyükberber, 2012 yılı haziran ayında Gazi Üniversitesinde yapılan rektörlük seçimlerinde Rektör Adayı oldu. Seçimler sonucunda 511 oy alarak birinci sırada seçilen Prof. Dr. Ayşe Dursun karşısında 188 oy alarak 5. oldu. Ancak YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen listede üçüncü sırada yer aldı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Gazi Üniversitesi Rektörü olarak seçimlerde beşinci sırada yer alan Prof. Dr. Süleyman Büyükberber atandı. 6 Ağustos 2012 tarihinde rektörlük görevini Prof. Rıza Ayhan'dan teslim aldı.


Süleyman Büyükberber Rektör Hapis Cezası

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