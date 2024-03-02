Bahçenize ekleyebileceğiniz 8 beyaz çiçek...

Yayınlanma: 02.03.2024 - 22:38

Güncelleme: 02.03.2024 - 22:38

Bahçe düzenlemenize şıklık ve zamansız güzellik katmanın harika bir yolu, beyaz çiçekleri tercih etmektir. İster gökkuşağı renklerinde bir çiçek bahçesi isterseniz de yeşil bitkilerle dolu bir peyzaj, beyaz çiçekler her zaman etkileyici bir kontrast oluşturabilir. İşte bahçenize eklemeyi düşünebileceğiniz 8 beyaz çiçek türü...

GARDENYA

Büyük bir ödülle birlikte biraz meydan okumaya hazırsanız, gardenyalar kesinlikle dikkate değerdir. Bu bitkiler güçlü kokuları, koyu yeşil yaprakları ve büyük beyaz çiçekleriyle bilinir. Biraz telaşlı olmalarıyla ünlüdürler, ancak tam güneşten hafif gölgeye kadar bir yer sağlayabilir ve bitkileri yeterince nemli tutabilirseniz, getirisi buna değecektir.

SHASTA PAPATYASI

Klasikleri seviyorsanız, shasta papatyaları her bahçeye eğlenceli ve tatlı bir katkı sağlar. oldukça dayanıklı ve nispeten az bakım gerektiren Shasta Papatyalarını bir kez ektikten sonra, çok fazla endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Ayrıca, çiçekleri kelebekleri ve tozlayıcıları çeker, bu nedenle tozlayıcı dostu bir bahçe oluşturmanıza yardımcı olmak için harikadır.

AÇELYALAR

Açelyalar, bordür çekiciliğiniz için harikalar yaratabilecek popüler bir çiçekli çalıdır. Pembe, mor ve kırmızı açelyalar yaygın seçenekler olsa da, bazı beyaz çeşitler bahçenize kontrast katmak için çarpıcı seçeneklerdir. Açelyalar onlarca yıl veya daha uzun süre yaşayabilir, bu nedenle bu bitki ile paranızın karşılığını kesinlikle alırsınız.

ŞAKAYIK

Şakayıklar dramatik ve gösterişli bir çiçektir ve beyaz çeşitleri zamansız ve çarpıcı bir görünüme sahiptir. Neyse ki oldukça dayanıklı ve yetiştirilmesi kolay olan dayanıklı, uzun ömürlü çok yıllık bitkilerdir. Güçlü, genellikle tatlı kokuları da büyük bir avantajdır.

GÜL

Güller bir bahçenin bir diğer klasik eklentisidir ve duymuş olabileceğinizin aksine aslında bakımları oldukça kolaydır. En iyi sonuçlar için, iyi drenajlı güneşli bir yeri tercih ederler ve doğru bakımla çoğu gül oldukça hızlı büyüyebilir. Bahçenize romantik bir hava katacak birkaç beyaz gül çeşidi vardır.

ZAMBAK

Zambaklar, her bahçede göze çarpan cesur, yıldız şekilli çiçeklere sahiptir. Doğru bakım yapıldığında, fazla stres yaşamadan her yıl tadını çıkarabileceğiniz az bakım gerektiren uzun ömürlü bitkilerdir.

NERGİS

Nergisler tanınabilir trompet şeklindeki kupalarıyla bahçeye büyüleyici bir çeşitlilik getirebilir. Sarı nergisler klasik bir görünüm sunarken, beyaz çeşitler yeşil soğanı andıran uzun, düz gövdelerinden çıkan benzersiz çiçekleriyle dikkat çekici bir etkiye sahiptir. Nergisler, özellikle kışa dayanıklı, yetiştirilmesi kolay uzun ömürlü bitkilerdir.

BEYAZ SAKALLI SÜSEN

Beyaz sakallı süsen çiçeği, sizi iki kere düşündürecek türden bir çiçektir. Yaprakları neredeyse fırfırlı şifonu ya da narin bulutları andırır. Bitkiler en iyi tam güneşte ve iyi drene edilmiş toprakta yetişir ve doğru bakımla uzun bir çiçeklenme süresine sahip olabilirler ve hatta bazıları yaz sonu ve sonbaharda yeniden çiçek açabilir.