Muğla'da hasat erken geliyor! Şubat ayında çiçek açtı...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:45

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:45

Bahardan kalma günlerin yaşandığı Muğla’da hava sıcaklığı zaman zaman 18 dereceyi buluyor. Şubat ayının ortalarına gelinmesine yeterli yağış almayan ve sıcak bir havanın hakim olduğu Menteşe ilçesinde bahçelerde badem ağacı çiçek açtı.

Baharın müjdeleyicisi olan ağaçların çiçek açmasının erken gerçekleşmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Badem ağaçlarının erken çiçek açması ile ilgili konuşan Serkan Şen " Normalde Menteşe’de badem çiçekleri Mart ayında çiçek açardı. Fakat bu iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile bu sene birde havalar baya sıcak oldu. Güneşinde etkisi ile badem çiçekleri Şubat ayının ortasında açtı. Buda bizim için hiç beklenmedik bir durumdu, fakat hava sıcaklığının etkisi ile ve küresel ısınma Muğla’da etkisini gösterdi. Badem çiçekleri erken açtı. Badem hasadının da erken geleceğini düşünüyoruz” dedi.