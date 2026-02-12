Bahçeşehir Üniversitesi'nden Meltem Cumbul açıklaması

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul’un Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde üstlendiği idari ve akademik görev, sosyal medyada ve akademi çevrelerinde "akademik unvan" şartı üzerinden tartışma konusu oldu. Cumbul’un, doktora veya doçentlik gibi akademik dereceleri bulunmamasına rağmen bölüm başkanlığına getirilmesi ve ardından kadroya dahil edilmesi üzerine BAU Konservatuvarı sessizliğini bozdu.

"LİYAKATE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEYİZ"

Üniversite tarafından yapılan ve Meltem Cumbul'un da sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, kurumun itibarını zedelemeye yönelik iddiaların üzüntüyle takip edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm akademik ve sanatsal faaliyetlerimizde etik ilkelere, akademik özgürlüğe ve liyakate büyük önem vermekteyiz. Bünyemizde eğitim süreçlerine dahil olan tüm personelimiz; eğitim, sanat ve meslek yaşamlarında önemli birikim ortaya koymuş değerli isimlerdir."

"SANATSAL KARİYERİ KURUM DEĞERLERİYLE UYUMLU"

Cumbul’un sanatsal birikiminin savunulduğu açıklamada, sanatçının öğrencilerle kurduğu iletişimin konservatuvar yaklaşımıyla uyumlu olduğu vurgulandı. Üniversite yönetimi, eğitim süreçlerinin şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, öğretim elemanlarının ve idari kadronun arkasında olduklarını kamuoyuna bildirdi.



