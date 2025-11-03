Bakanlık kaynakları KADES'i doğruladı: Güllü kimden şiddet görüyordu?

Yalova'da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sanatçının şiddet gördüğüne dair bir iddia ortaya atılmıştı.

"OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ" İDDİASI

"Bu Sabah" adlı programın sunucusu Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in şiddetine maruz kaldığını iddia etmiş, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istediğini ve uygulamada kayıtlı olduğunu belirtmişti.

KADES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddianın ardından Neler Oluyor Hayatta programı, Güllü'nün KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu bilgisini doğruladı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Ancak ekiplerin olay yerine varmasının ardından Güllü'nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.