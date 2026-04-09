Bakım rutininizdeki yanlış alışkanlıklar sivilcelenmeye neden oluyor: Akneye yol açan 10 cilt bakım ve makyaj hatası

Akne, her yaş grubunda görülebilen en yaygın cilt problemlerinden biridir. Çoğu kişi aknenin nedenini yalnızca genetik, hormonal değişimler ya da stresle ilişkilendirir. Oysa yanlış cilt bakım alışkanlıkları ve hatalı makyaj uygulamaları da gözeneklerin tıkanmasına, yağ dengesinin bozulmasına ve sivilce oluşumunun artmasına neden olabilir. Özellikle yanlış ürün seçimi, makyaj temizliğinin ihmal edilmesi ve hijyen eksikliği ciltte ciddi sorunlara yol açabilir. İşte, akneye neden olan en yaygın cilt bakım ve makyaj hataları...

AKNEYE YOL AÇAN 10 CİLT BAKIM VE MAKYAJ HATASI

1. Cildi aşırı temizlemek

Yüzü sık sık yıkamak cildi temiz tutmak yerine koruyucu bariyeri zayıflatabilir.

Günde 2 defadan fazla yüz yıkamak cildin doğal yağ dengesini bozar.

Kuruyan cilt daha fazla yağ üretir ve bu durum akne riskini artırır.

2. Cilt tipine uygun olmayan ürün kullanmak

Her cilt tipi farklıdır; yanlış ürün seçimi aknenin başlıca nedenlerinden biridir.

Yağlı ciltte ağır yağ bazlı kremler gözenekleri tıkar.

Hassas ciltlerde alkol içeren tonikler tahrişe yol açabilir.

3. Makyajı temizlemeden uyumak

Gece boyunca cilt kendini yeniler. Makyajla uyumak bu süreci engeller.

Fondöten ve kapatıcı kalıntıları gözenekleri kapatır.

Cilt nefes alamaz ve siyah nokta ile sivilce oluşur.

4. Makyaj fırçalarını ve süngerleri temizlememek

Kirli makyaj malzemeleri bakteri yuvasına dönüşebilir.

Haftalarca temizlenmeyen fırçalar akne bakterilerini yayar.

Süngerlerde biriken nem, mikrop oluşumunu hızlandırır.

5. Komedojenik ürünler kullanmak

Bazı kozmetik ürünler gözenekleri tıkayarak akneye neden olur.

“Non-comedogenic” ibaresi olmayan ürünlere dikkat edin.

Ağır yapılı fondötenler özellikle akneli ciltlerde risklidir.

6. Sivilceleri sıkmak ve yüzle oynamak

Sivilceyi sıkmak sorunu çözmez, daha da kötüleştirir.

Enfeksiyon yayılabilir.

İz ve leke kalma riski artar.

7. Peeling ve eksfoliasyonu fazla yapmak

Aşırı peeling cildi tahriş eder.

Haftada 1-2 kez peeling yeterlidir.

Fazlası cilt bariyerini zayıflatır ve akneyi tetikler.

8. Yağlı saç ürünlerinin yüze teması

Saç spreyi, serum veya yağlar yüz bölgesine temas ettiğinde gözenekleri tıkayabilir.

Özellikle alın çevresindeki sivilcelerin nedeni bu olabilir.

9. Güneş koruyucu kullanmamak ya da yanlış ürün seçmek

Yanlış güneş kremi seçimi ciltte akneye neden olabilir.

Yağsız ve akne karşıtı formüller tercih edilmelidir.

10. Aynı anda çok fazla aktif içerik kullanmak

Retinol, asitler ve akne kremlerini bilinçsizce karıştırmak cildi tahriş eder.