Bakliyatlarınızı böceklerden korumanın yolu! İşte denemeniz gereken 7 sıradışı ipuçları!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 02:32

Güncelleme: 27.08.2023 - 02:32

Bakliyatlar, mutfağımızın vazgeçilmez besinlerindendir. Ancak saklama koşullarına dikkat edilmediğinde bu besinlerde böceklenme görülebilir. Böceklenmeyi önlemek için kullanılan kimyasal maddeler sağlık için zararlı olabilir. Bu nedenle bakliyatları korurken doğal yöntemlere başvurmak hem daha sağlıklıdır hem de çevre dostudur.

Defne Yaprağı

Defne yaprağı, bakliyatların böceklenmesini engelleyen doğal bir yöntemdir. Bakliyatların saklandığı kaba birkaç defne yaprağı eklemek, böceklenmeyi önleyici etki gösterir.

Karabiber

Karabiberin keskin kokusu, böcekleri uzak tutar. Bakliyatlarınızın içine birkaç tane karabiber atarak böceklenmeyi önleyebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak da böceklenmeye karşı etkili bir doğal yöntemdir. Bakliyatların saklandığı kabın içine bir diş sarımsak koyarak böceklenmenin önüne geçebilirsiniz.

Cam Kavanozlarda Saklama

Bakliyatları cam kavanozlarda saklamak, hava almadan korunduğundan böceklenmeyi engeller. Cam kavanozlar ayrıca bakliyatları nemden korur.

Buzdolabında Bekletme

Bakliyatları birkaç saat buzdolabında bekletmek, var olan yumurtaların ölmesini sağlar. Böylece böceklenmeye karşı önlem almış olursunuz.

Lavanta Keseleri

Lavantanın güçlü kokusu böcekleri uzak tutar. Lavanta keselerini bakliyatların saklandığı yerlere koymak, böceklenmeyi engeller.

Kuru Nane Yaprakları

Kuru nane yaprakları da bakliyatların böceklenmesini önleyen doğal bir yöntemdir. Bakliyatlarınızı saklarken içine birkaç kuru nane yaprağı eklemek, böcekleri uzak tutar.

Bakliyatları böceklenmeden korumak için kimyasal maddelere başvurmadan, doğal yöntemlerle de etkili sonuçlar alabilirsiniz. Doğru saklama koşulları ve doğal yöntemlerle bakliyatlarınızı taze ve sağlıklı bir şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.