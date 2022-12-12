Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi görürken 57 yaşında hayatını kaybeden balet ve koreograf Erdal Uğurlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün hayatını kaybetti.
Çıplak Vatandaşlar, Kırmızı ve Gel Evlenelim Yürü Boşanalım adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
UĞURLU'YA SON GÖREV
Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Erdal Uğurlu, Taksim Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Erdoğan'a hodri meydan
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı