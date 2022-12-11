Okan Bayülgen paylaştı: Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu yaşamını yitirdi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf Erdal Uğurlu, 57 yaşında yaşamını yitirdi.
'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım!' gibi pek çok oyunda rol alan ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan 57 yaşındaki Erdal Uğurlu hayatını kaybetti.
"NE SAÇMA DEĞİL Mİ?"
Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.
Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şey de öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?— okan bayulgen (@okanbayulgen) December 10, 2022
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