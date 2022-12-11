Okan Bayülgen paylaştı: Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu yaşamını yitirdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf Erdal Uğurlu, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 09:54
Okan Bayülgen paylaştı: Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım!' gibi pek çok oyunda rol alan ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet ve koreograf olarak görev yapan 57 yaşındaki Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. 

"NE SAÇMA DEĞİL Mİ?"

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" ifadelerini kullandı. 


Okan Bayülgen Erdal Uğurlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler