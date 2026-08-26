Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek?

Balıkçılık sezonunda yeni dönem için geri sayım başladı. Denizlerde balıkların üreme dönemlerinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı belirli dönemlerde devam ederken, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar yeniden denizlere açılacak. Peki 2026 balık av sezonu ne zaman açılacak?

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Balık av yasağı Türkiye'de 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan’da başlayan yasak, denizdeki tüm balıkçılığı tamamen durduran bir yasak değildir. 2026’daki kurallara göre esas olarak gırgır ve trol ağlarıyla ticari su ürünleri avcılığını kapsıyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de denizlerde uygulanan genel balık av yasağı 31 Ağustos 2026’da sona eriyor. Balıkçılar, 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni av sezonuyla birlikte denizlere yeniden açılabilecek. Ancak Akdeniz’de gırgır ve trol avcılığına ilişkin bazı kısıtlamalar 15 Eylül’e kadar devam edecek.