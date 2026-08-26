Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek?

Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek?

26.08.2026 11:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek?

Balık av sezonunun açılış tarihi, yeni sezon öncesinde balıkçılar ve yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Denizlerde uygulanan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden denize açılacak. Peki 2026 balık av sezonu ne zaman açılacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Balıkçılık sezonunda yeni dönem için geri sayım başladı. Denizlerde balıkların üreme dönemlerinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı belirli dönemlerde devam ederken, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar yeniden denizlere açılacak. Peki 2026 balık av sezonu ne zaman açılacak?

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Balık av yasağı Türkiye'de 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan’da başlayan yasak, denizdeki tüm balıkçılığı tamamen durduran bir yasak değildir. 2026’daki kurallara göre esas olarak gırgır ve trol ağlarıyla ticari su ürünleri avcılığını kapsıyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de denizlerde uygulanan genel balık av yasağı 31 Ağustos 2026’da sona eriyor. Balıkçılar, 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni av sezonuyla birlikte denizlere yeniden açılabilecek. Ancak Akdeniz’de gırgır ve trol avcılığına ilişkin bazı kısıtlamalar 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İlgili Konular: #av sezonu #balık sezonu ne zaman açılıyor? #Balık avcılığı

İlgili Haberler

2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınavına katılacak adayların gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
2026 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? KPSS Lisans sınav yerlerine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak son dakika duyuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
2026 PMYO parkur sınavı ne zaman? Polis Akademisi 25. Dönem fiziki yeterlilik sınav yerleri belli oldu mu?
2026 PMYO parkur sınavı ne zaman? Polis Akademisi 25. Dönem fiziki yeterlilik sınav yerleri belli oldu mu? PMYO fiziki yeterlilik ve parkur sınavı için geri sayım başladı. PMYO giriş sınavı sürecinde fiziki yeterlilik aşamasının ardından mülakat aşaması gerçekleştirilecek. Peki, 2026 PMYO parkur sınavı ne zaman? Polis Akademisi 25. Dönem fiziki yeterlilik sınav yerleri belli oldu mu?