Balık av yasağı ne zaman bitiyor? 2024 balık sezonu ne zaman açılacak?

Denizlerde av yasağının bitmesine az bir zaman kala hazırlıklar hızlanmaya devam ediyor. Balıkçılar yırtılan ağlarını onarıp, tekneleri için bakım işlemlerini tamamlıyor. Peki, Balık av yasağı ne zaman bitiyor? 2024 balık sezonu ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:16
Balık av yasağı ne zaman bitiyor? 2024 balık sezonu ne zaman açılacak?
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Nisan ayından beri yasak olan deniz avcılığı sezonun ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Balık av yasağı ne zaman bitiyor? 2024 balık sezonu ne zaman açılacak?

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Eylül'de denize açılmayı bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

BALIK AVLAMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Eylül’de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.


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