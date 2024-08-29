Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir?

Solotürk 30 Ağustos gösterisinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:06
Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir?
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı kutlamaları için yapacağı gösteri öncesi İstanbul semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Yurttaşlar gösterinin ne zaman ve nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir? İşte ayrıntılar...

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşu saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

Solotürk 30 Ağustos gösteri uçuşu Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek.


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