Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:24

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:24

Endüstriyel balık avcılığı yaparak tezgahları balığa açan balıkçıların, deniz ve balık sağlığı açısından dönem dönem balık avlaması yasaklanıyor. Peki, Balık avı yasağı ne zaman başlıyor? Av yasağı ne zaman sona erecek?

BALIK AVI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Eylül’de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

AV YASAĞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

1 Eylül'de denize açılmayı bekleyecek balıkçılar şimdiden bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

AV YASAĞI NEDEN UYGULANIYOR?

Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.