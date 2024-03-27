'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

POLİS YOK, ASAYİŞ BERKEMAL!

Şunu bir dipnot olarak düşelim: Adada polis bulunmuyor. Ancak bu, birbirine sıkı sıkıya bağlı ada topluluğu için büyük bir sorun değil. Zira sakinlerine göre ada o kadar güvenli ki insanlar kapılarını bile kilitlemiyor.

Üstelik adada bugüne dair suç işlendiğine dair bir asayiş raporu da yok.