'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bu adada polis yok, mezarlık yok, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi de yok. Peki neler var? Olanları sizler için derledik.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2024 Çarşamba, 15:53
'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Eski komşular adeta aileniz gibidir derler, ancak dünyada bu sözün tam karşılığı olan bir yer olsaydı, orası muhtemelen, Santa Cruz adacığı olurdu.

Çünkü bu adada yaşayan herkes birbiriyle akraba!

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Kolombiya'nın Bolivar kıyılarında bulunan 'Santa Cruz del Islote' adacığı, yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kapsıyor ve tamamı 45 aileden gelen 1200 sakiniyle, "dünyanın en kalabalık yeri" olarak anılıyor.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Adada toplam 97 ev bulunuyor, sakinlerinin tamamı teneke çatılarla donatılmış 10 mahallede yaşıyor. Bu adacık o kadar küçük ki, bir ucundan diğer bir ucuna tekneyle gitmek sadece dakikalar alıyor.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

POLİS YOK, ASAYİŞ BERKEMAL!

Şunu bir dipnot olarak düşelim: Adada polis bulunmuyor. Ancak bu, birbirine sıkı sıkıya bağlı ada topluluğu için büyük bir sorun değil. Zira sakinlerine göre ada o kadar güvenli ki insanlar kapılarını bile kilitlemiyor.

Üstelik adada bugüne dair suç işlendiğine dair bir asayiş raporu da yok.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

BİR CENAZE OLDUĞUNDA...

Ada sakinleri oldukça katı ve tuhaf bir yaşam tarzı sürdürüyor. Örneğin, ölüler yer olmadığı için yakındaki başka bir adaya gömülüyor...

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

BU ADADA NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY YOK!

Adada kanalizasyon yok! Sadece bu da değil, adanın elektrik şebekesi de yok. Sadece bir jeneratör ve iki güneş enerjisi istasyonu adaya elektrik sağlıyor...

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Şimdi sıkı durun... Tahmin edebileceğiniz gibi adada tatlı su kaynağı da yok. Pek çok şey deniz suyu ile yapılıyor. Adaya içme suyu getirmenin tek yolu ise teknelerle anakaradan taşımak.

Eminim, içinizden taşıma suyla değirmen döner mi diyorsunuz, lakin burada dönüyor...

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

PEKİ, YA ÇÖPLER?

Ada sakinlerinin en büyük sorunu, atıkları. Haftalık olarak toplanması gereken, ancak çoğu zaman neredeyse bir ay boyunca el değmeden bekleyen atıkların toplanması konusunda sık sık sorunlarla karşılaşıyorlar.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

ADADAKİ SAĞLIK İMKANLARI...

Adada tek bir sağlık merkezi mevcut ve tüm nüfusa bakıyor; orada da sadece tek bir ebe görev yapıyor. İki haftada bir doktor geliyor, fakat acil bir durum olduğunda tekneyle anakaraya gitmek gerekiyor.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

GEÇİMLERİNİ NASIL SAĞLIYORLAR?

Adadaki pek çok aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor, ancak Santa Cruz del Islote sakinleri, turistleri çekmek için epey akıllıca bir yol tasarlamış.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

Her yıl binlerce insan, yerel yaban hayatla birlikte yüzmenin keyfini çıkarmak için adayı ziyaret ediyor ve adalılar, özellikle deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratıyor.

'Dünyanın en kalabalık yeri...' 10 dönümlük adada 1200 kişi nasıl yaşıyor?

SİVİL SAHİL GÜVENLİK HİZMETİ

Adadaki ekoloji grubun lideri Adrian Caraballo de Hoyos, BBC'ye demecinde misyonlarını şöyle açıklıyor:

"Hepimiz sahip olduğumuz sınırlı kaynaklara göz kulak oluyoruz ve her gün balıkçı teknelerini durdurarak ne yakaladıklarını kontrol ediyoruz..."

Santa Cruz ada Kolombiya

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