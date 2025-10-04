Balıkçıların geçim kaynağıydı, bu sene hüsrana uğrattı!

Türkiye her yıl deniz salyangozu ihracatından 10 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlarken balıkçılar bu sezon deniz salyangozu avında şu ana kadar umduklarını bulamadıklarını belirtti.

Deniz salyangozu avına 15 gün geç başlamalarına rağmen henüz istenilen verimi yakalayamadıklarından yakınan balıkçılar, deniz salyangoz fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düştüğünü de belirtiyor. Balıkçılar, geçim kaygısı nedeniyle avcılığa devam ettiklerini ifade ederken, bu yıl palamut avında umduklarını bulamadıklarını, salyangoz avında da durumun aynı olduğunu söylediler.

Balıkçılar, önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesiyle av veriminin artmasını umut ederken Türkiye, bu yılın ilk yarısında deniz salyangozu ihracatından yaklaşık 5 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Deniz salyangozunun büyük bölümü, özellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

'VERİM DÜŞÜK'

Balıkçılardan Erkan Acuner, bu yıl salyangoz avcılığının verimsiz geçtiğini ifade ederek "Bu sene 15 Eylül itibarıyla salyangoz avına başladık. Ancak av sezonu, geçen yıla kıyasla pek iyi geçmiyor. Verim oldukça düşük. Bunu genellikle iklim değişikliklerine ve hava sıcaklıklarına bağlıyoruz. Yine de ilerleyen günlerde daha iyi olmasını umut ediyoruz. Avlanma süreci Aralık sonuna, hatta Ocak ayına kadar devam edecek. Bu yıl palamut avında umduğumuzu bulamamıştık, salyangozda da aynı durum söz konusu. Sezona 15 gün geç başlamamıza rağmen salyangozda da beklediğimiz verimi alamadık. Salyangoz fiyatları oldukça düşük geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Buna rağmen, mecbur olduğumuz için avlanmaya devam ediyoruz. Salyangoz genellikle Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla her yıl on milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor. Uzak Doğu pazarı salyangoza yoğun ilgi gösteriyor. Salyangoz tüm denizlerde bulunuyor ancak avlanması oldukça zor. Trabzon'daki tüm limanlarda, salyangoz avcılığı yapan yaklaşık 8 ila 20 tekne bulunuyor" dedi.