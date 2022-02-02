Balkonda dans eden kadının videosu görenleri gülümsetti
Bağcılar'da bir kadın asker uğurlaması için sokakta düzenlenen eğlenceyi evinin balkonundan seyrederken müziğin ritmine kendini kaptırıp dans etmeye başladı. Balkonda dans eden kadının o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak Pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı.
Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi. Bir yurttaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü.
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