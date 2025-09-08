CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alındığı dün akşam saatlerinde sosyal medyaya da kısıtlama uygulanmaya başlandı. Peki, Bant daraltma nedir? İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor? Bant daraltma kararını kim verir?

BANT DARALTMA UYGULAMASI NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Bant genişliği, bir iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini belirtmek için kullanılan terimdir. Diğer bir ifadeyle kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğini açıklar

Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamını taşır. Siteye erişim engeli bulunmaz fakat veri akışı daraltılır. Bu sebepten dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.

BANT DARALTMA KARARINI KİM KARAR VERİR?

Türkiye'de bant daraltma uygulamasını yürürlüğe koyma yetkisi (BTK) Bilişim Teknolojileri Kurumu'nda. Bant daraltılma kararıyla cihazların belirli zaman dilimlerinde aldığı veri miktarı düşer ve internet erişim sorunları gündeme gelir. Bu kapsamda uygulamanın ne zaman son bulacağı ya da başlayacağı da BTK tarafından açıklanır.