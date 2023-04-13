Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanacağı iddia edildi

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:43

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:43

Geçen yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.

28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

NTV'nin haberine göre çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı ve konuyla ilgili açıklama yapacağı söyleniyor.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Demet Özdemir, daha önce hakkında çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden şu yanıtı vermişti:

"İnsanları zam altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"