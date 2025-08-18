Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Banu Berberoğlu, iki yıllık sessizliğin ardından tekrar sosyal medyaya döndü ve yaşamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Banu Berberoğlu kimdir? Banu Berberoğlu kaç yaşında, nereli?

BANU BERBEROĞLU KİMDİR?



Banu Berberoğlu, 1994 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Lise mezunu olan sosyal medya fenomeni, kariyerine 2016 yılında YouTube’a yüklediği videolarla adım attı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanan Berberoğlu, özellikle gençler arasında popülerlik elde etti.



Sosyal Medyaya Geri Dönüş

4 Ağustos 2025’te Berberoğlu, 2019 yılından bu yana paylaşım yapmadığı Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşarak sosyal medyaya dönüş sinyali verdi. Gönderisinde, “Yeniden video çekimlerine başlayacağım” notunu paylaşarak sosyal medyaya geri döndüğünü açıkladı.