İBB, Dilan Polat'a ait markanın reklamlarını otobüslerden söktü

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:39

'Kara para aklama' iddialarıyla Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine bir soğuk duş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

İBB Haber tarafından yayımlanan bir görüntüde Dilan Polat'a ait markaların reklamlarının İBB'ye ait otobüslerden söküldüğü görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKASININ ADINA KAYITLI İDDİASI

Gazeteci Seher Yaşayacak, Dilan Polat hakkında öne sürdüğü iddialarda, Rise and Shine Kozmetik markasının Nilgün Yılmaz üzerine kayıtlı olduğunu öne sürmüştü.

Yaşayacak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "Dilan Polat, şirketler grubu olarak lanse edilen 5 şirket var. Bunlar üçüncüsü ise Rise and Shine Kozmetik. Şirket Ankara ikametli Nilgün Yılmaz adına açık ve 10 ay önce kurulmuş yeni bir şirket. Üstelik kozmetik ruhsatı için olmalı başkası adına kayıtlı" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Genel seçim öncesi sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan ve çektiği videoları ile gündem olan, son olarak İspanya'da yakalanıp daha sonra da serbest kalan Muhammed Yakut bu kez sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuşmuştu.

'MAİL ORDER' İDDİASI

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, Polat çiftinin mail order yolu ile kara para akladığını öne sürmüştü.

Yaşadıkları lüks hayat sebebiyle haklarında pek çok iddia olan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilişkin bir iddia da gazeteci Seher Yaşayacak’dan (X adı Seher Sultan) gelmişti.

Dilan Polat, kara para aklama iddialarına "Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet" diyerek cevap vermişti.

Gazeteci Seher Yaşayacak, "eşiyle birlikte kara para akladıkları" iddia edilen Dilan Polat'ın şirketlerinden "Dilan Mücevherat"ın 6 aylık vergi ödemesinin 15 bin 535 lira olduğunu söylemişti.

Tartışmalar sürerken; Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözaltına alınan Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.