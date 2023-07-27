Barbie: Gişe başarısının ardından diğer Mattel oyuncakları için de filmler planlanıyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:12

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Mattel, Barbie filminin gişe başarısının ardından "oyuncak reyonunun dışında" büyüme hedefini katlıyor.

Barbie'nin ardından Barney, Hot Wheels ve Polly Pocket gibi popüler oyuncak markaları da Hollywood filmlerinde yer alacak.

California merkezli firma oyuncak satışlarının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12 düştüğünü açıklamıştı. Şirketin CEO'su Ynon Kriez şirketin finansal sonuçlarını açıkladığı sunumunda Barbie "Mattel filmlerinin potansiyelini ortaya koyuyor" demişti.

Kriez, bu ayın başında BBC'ye verdiği demeçte Marvel'ın başarısına benzer şekilde bir "Mattel evreni" yaratmayı hedeflediklerini söylemişti.

Disney'in Marvel evreni Demir Adam, Thor ve Kaptan Amerika gibi gişe rekorları kıran onlarca filmin üretildiği karakterlere ev sahipliği yapıyor. Mattel'in ise en çok satan karakteri Barbie'nin yanı sıra, Bob the Builder, Thomas ve Arkadaşları ile Uno gibi popüler markaları var.

Barbie filminden doğrudan para kazanıp kazanmayacağını henüz açıklamayan Mattel, Barbie'nin film müziği albümünü yayımladı ve filmle ilgili 165'ten fazla ürün için işbirlikleri yaptı.

Barbie açılış haftasonunda 337 milyon dolar hasılat yaptı

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Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie filmi, oyuncak bebeğin ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Filmin dağıtımcısı Warner Bros., Barbie filminin ABD ve Kanada'da 2023'ün şimdiye kadarki en başarılı filmi olduğunu açıkladı. Barbie açılış hafta sonunda dünya çapında 337 milyon dolar hasılat yaptı.

Diğer yandan yapım şirketi Universal Pictures'a göre Cuma günü vizyona giren yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer, ABD'de 93,7 milyon dolar hasılat yaptı. İki filmin ilk kez gösterildiği hafta sonu Birleşik Krallık'ta 2019'dan bu yana sinemalarda görülen en başarılı açılış olarak kayıtlara geçti.

Greta Gerwig'in yönettiği Barbie aynı zamanda bir kadın yönetmen imzalı filmler arasında en başarılı açılışı yapan film oldu.