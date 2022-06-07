Barış Akarsu filminde Aslı Bekiroğlu yerine gelen Almila Ada kimdir?

07 Haziran 2022 Salı, 13:12

"Barış Akarsu Merhaba" filmindeki rolünü kaybeden Aslı Bekiroğlu'nun yerine Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Almila Ada getirildi. Almila Ada kimdir? Almila Ada nereli, kimdir, kaç yaşında?

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Almila Ada'nın babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısıdır. Annesinin işi gereği bir süre Rusya'da yaşayan Almila Ada Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi. n Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.

Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı.[6] Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı.[7] 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı.[8] 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa filmde yer aldı.

Almila Ada şu sıralar Üç kız kardeş dizisinde oynuyor.