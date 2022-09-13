'Barış Akarsu Merhaba' filminin tanıtımı yayımlandı
2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu’nun hayatını konu alan Barış Akarsu Merhaba filminden ilk fragman yayımlandı.
25 yaşında Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun hayatını anlatan “Merhaba” filminin ilk tanıtımı yayımlandı. Tanıtım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
18 Kasım’da vizyona girecek filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ile Aytaç Medya, yapımcılığını Özgür Tari ile Aytaç Ağdağ, yönetmenliğini Mert Dikmen üstlendi.
Mert Dikmen ve Can Anar’ın senaryosunu yazdığı filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada var. Yapımda ayrıca Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. 1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanındı. Şarkıcı, 2007’de Bodrum’da geçirdiği Trafik kazasında hayatını kaybetti.
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