23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:21

18 Kasım'da vizyona girecek "Barış Akarsu Merhaba" filminde 2007 yılında kaybettiğimiz sanatçı Barış Akarsu'yu oynayacak İsmail Ege Şaşmaz, adeta Akarsu'nun ikizi oldu. İsmail Ege Şaşmaz'ın filmden yüzünün ilk göründüğü kare, oldukça konuşuldu. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'yu mu canlandıracak? İsmail Ege Şaşmaz'ın yaşı ve boyu kaç?



İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?



İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.

2013 yılında ise ilk kez kamera karşısına Güneşi Beklerken isimli dizi ile geçen İsmail Ege Şaşmaz, Günebakan, Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımlarda rol almıştır.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, BARIŞ AKARSU'YU MU CANLANDIRACAK?

Barış Akarsu'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak olan "Barış Akarsu Merhaba" filminin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz var. Şaşmaz'ın, Barış Akarsu'yu canlandıracağı filmde, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen var. Yapımcılığını Özgür Tari’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Mert Dikmen ve Can Anar tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncular yer alıyor.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN YAŞI VE BOYU KAÇ?

Şaşmaz'ın boyu 1.83 metre'dir. Genç oyuncunun yaşı ise 28.