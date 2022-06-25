'Barış Akarsu Merhaba' filminden ilk afiş yayımlandı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 10:24

Yapımını Fikri Harika Prodüksiyon’un ve yapımcılığını Özgür Tari’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı Barış Akarsu Merhaba filminin çekimleri devam ederken ilk tanıtım afişi merakla bekleyenlerin beğenisine sunuldu.

İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Almila Ada’nın da başrolü paylaşacağı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncular yer alıyor. Filmin müzikleri ise Mce Jingles ve Eser Taşkıran’a ait.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Akarsu, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanınmış, “Yalancı Yarim” dizisiyle şöhretini pekiştirmişti.

Film çekimleri için 29 Haziran 2007 tarihinde gittiği Bodrum’da ise geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.