Barış Akarsu'nun kuzeninden 'suikast' iddialarına yanıt

Türkiye'den de "izlerin" ortaya çıktığı Epstein dosyalarının ardından, sosyal medyada dünya çapında bir çok ünlü ismin önceki yıllarda konuya ilişkin açıklamaları ve iddialar sıklıkla yerini aldı.

Konuya ilişkin sosyal medyada dönen bir iddia ise Barış Akarsu'nun ölümüne ilişkin oldu.

4 Temmuz 2007'de Bodrum'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Akarsu için 'Kimdir O' şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmesi üzerine kazanın bir suikast olabileceği iddia edildi

Sosyal medyada dolaşıma giren bu iddialara karşı, Akarsu'nun kuzeni açıklama yayımladı.

"ONUN HATIRASINA VE EMEĞİNE LÜTFEN DOĞRU ŞEKİLDE SAHİP ÇIKINIZ"

Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatımızdan ayrıldı. Kazanın, 'Kimdir o?!' parçası ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler.''

Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz+++ — Barış AKARSU ꪜ (@BarisAkarsu) February 2, 2026

Akarsu'nun iddialara konu olan 'Kimdir O' şarkısının sözleri ise şu şekilde:

Her şeyi bilir, sinsice susar

Sen yaparsın, o gelir bozar

Son günü bekler, nefreti kusar

Kalbi bataklık, yarını yutar

Görmezsin

Duymazsın

Hep vardır

***

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

***

Tanrısı para kendine köle

Sözleri zehir onu dinleme

Sadık uşaklar eteğini öper

Korku üretir süsleri gizler

Alırsın

Satarsın

Yutarsın

***

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede