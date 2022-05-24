Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli, kiminle evli?
Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kim ile evli?
Barış Arduç 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir.8 yaşındayken ailesi ile beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç eğitimini de Türkiye'de aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.
BARIŞ ARDUÇ'UN OYUNCULUK KARİYERİ
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başlayan Arduç, Küçük Hanımefendi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin dizilerinde rol alan Arduç'un yıldızı Kiralık Aşk dizisi ile parladı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.
BARIŞ ARDUÇ EVLİ Mİ?
Barış Arduç kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile evlidir. 2020 yılında evlenen çift şu sıralarda bebek bekliyor.
BARIŞ ARDUÇ'UN ALDIĞI ÖDÜLLER
KKTC Cypaparazzi En İyiler Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
Kristal Fare Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
42. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn Yakışan Çift (Defne-Ömer)
İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri- En Sosyal Erkek Oyuncu
14. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu
Elele Kadın Ödülleri - Yılın İlham Veren Erkek Oyuncusu
Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Erkek Dizi Oyuncusu
En İyi Reklam Filmi (Derimod)
İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu
Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer)
Ege Üniversitesi 5. Medya ÖdülleriEn İyi Erkek Dizi Oyuncusu
İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu
Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Romantik & Komedi Dizisi Erkek Oyuncu
TelevizyonDizisi.com Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu
3.Karadenizin Enleri Ödülleri- Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
5. GQ Men Of The Year Ödülleri - Yılın Konuşulan Adamı
1.Türkiye Çocuk Ödülleri - En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
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