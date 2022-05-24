Barış Arduç kimdir? Barış Arduç nereli, kiminle evli?

24 Mayıs 2022 Salı, 13:40

Barış Arduç 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir.8 yaşındayken ailesi ile beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç eğitimini de Türkiye'de aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

BARIŞ ARDUÇ'UN OYUNCULUK KARİYERİ

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başlayan Arduç, Küçük Hanımefendi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin dizilerinde rol alan Arduç'un yıldızı Kiralık Aşk dizisi ile parladı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

BARIŞ ARDUÇ EVLİ Mİ?

Barış Arduç kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile evlidir. 2020 yılında evlenen çift şu sıralarda bebek bekliyor.

BARIŞ ARDUÇ'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

KKTC Cypaparazzi En İyiler Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

Kristal Fare Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

42. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn Yakışan Çift (Defne-Ömer)

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri- En Sosyal Erkek Oyuncu

14. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu

Elele Kadın Ödülleri - Yılın İlham Veren Erkek Oyuncusu

Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Erkek Dizi Oyuncusu

En İyi Reklam Filmi (Derimod)

İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu

Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer)

Ege Üniversitesi 5. Medya ÖdülleriEn İyi Erkek Dizi Oyuncusu

İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu

Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Romantik & Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

TelevizyonDizisi.com Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

3.Karadenizin Enleri Ödülleri- Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

5. GQ Men Of The Year Ödülleri - Yılın Konuşulan Adamı

1.Türkiye Çocuk Ödülleri - En İyi Erkek Dizi Oyuncusu