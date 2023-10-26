Barış Manço'nun '2023 Marşı' senfonik orkestra ile seslendirildi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:40

Usta sanatçı Barış Manço, yaklaşık 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel '2023' adını verdiği bir marş yazmıştı.

"TEKRAR BU ŞARKIYI ÇALMAK İSTİYORUM"

1995 yılında Japonya'nın 15 şehrine turne düzenleyen Manço, Osaka konserinde, "Marşımızın adı 2023. O yıl benim ülkem, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Manço bir başka söyleşisinde ise, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023 senfonik olarak seslendirilirse, eğer hayattaysam oğullarımın kolunda sahneye çıksam, değilsem de eser senfonik olarak seslendirilse ne güzel olur" sözleriyle isteğini belirtmişti.

Barış Manço'nun vasiyeti Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası tarafından 24 yıl sonra dün akşam Avcılar Havuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda, Barış Manço'nun 14 eseri ve 2023 Marşı seslendirildi.

"HAYALİNİN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM"

Barış Manço'nun 2023 Marşı'nda yüzyıl ilerisi için düşündüğü müzikal birikimini ortaya koyduğunu belirten Şef Musa Göçmen, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve birçok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerden en anlamlısı belki de Barış Manço'nun kişisel hayalini sahneye taşıyor olmamız. Barış Manço 2023 eserini yaptığında 'Bir gün acaba bir Ekim ayında 80 yaşına bastığımda bu eser bir senfoni orkestrası eşliğinde çalınır mı?' diyor. Biz de Barış Manço'nun su duygularını sahneye taşıyoruz ve 2023 eserini Barış Manço'nun hayalini Avcılar Belediyesi'nin desteğiyle, İzmanço'nun çatısı altında hep beraber coşku ile seslendireceğiz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde Barış Manço'nun istediği konseri gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Hançerli, "Bu konser, sanatçının asırlar boyu yaşadığının bir kanıtı olsa gerek" diye konuştu.

Konseri izleyen Lale Manço Ahıskalı ise, "Hayalini kurduğu konsere beni davet ettiler. Hayalinin gerçekleşmesinden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

