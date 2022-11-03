Barış Manço'nun hayatı film oluyor
Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, Barış Manço’nun hayatının film olacağını duyurdu. Manço’yu canlandıracak oyuncunun hala seçilemediği yapım için arayış sürüyor.
Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço’nun hayatını konu alan film çekileceğini duyurdu.
Koloğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, filmin çekimlerine 2023'te başlayacağını belirtti. Koloğlu, paylaşımında ayrıca "Ufak bir araştırma yapalım dedik. Barış Manço rolüne kim yakışır? Görüşlerinizi bekliyorum" diye sordu.
Koloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri Barış Manço. Onun hayatı film oluyor. Filmi TAFF Pictures 2013 yılında Timur Savcı ve Cemal Okan öncülüğünde kurulan TAFF Pictures çekecek. Şu an için hem oyuncu hem de yönetmen arayışı sürüyor. Filmin 2023 yılında çekilmesi düşünülüyor. Ufak bir araştırma yapalım dedik. Barış Manço rolüne kim yakışır? Görüşlerinizi bekliyorum"
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