Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço hastanelik oldu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:05

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Manço, gıda alerjisi olduğunu söyledi.

Doğukan Manço, "Bu sefer de yırttık... Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor" dedi.

“ERKEN MÜDAHALE İLE TOPARLADIM”

Manço, "Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'Püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi... Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim..." ifadelerini kullandı.