Düğünden artan pilavı evde yiyen 17 kişi hastanelik oldu
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düğün sonrasında artan pilavı yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, dün Arifiye ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Düğünden artan pilav, cemiyet evine götürüldü.
Burada pilavdan yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Gece saatlerinde 17 kişi, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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