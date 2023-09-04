Düğünden artan pilavı evde yiyen 17 kişi hastanelik oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düğün sonrasında artan pilavı yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:01
Düğünden artan pilavı evde yiyen 17 kişi hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, dün Arifiye ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Düğünden artan pilav, cemiyet evine götürüldü.

Burada pilavdan yiyen 8’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Gece saatlerinde 17 kişi, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bazılarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Player Alanı
sakarya

İlgili Haberler

TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!

TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!
Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması: Kazada öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz

Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması: Kazada öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz
Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler