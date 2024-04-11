Başarılı bir lider olduğunuzu gösteren 6 işaret

Liderlik, sadece bulunduğunuz konum veya sahip olduğunuz güç ile ilgili değildir. Eğer başarılı bir liderde olması gereken tüm özelliklere sahipseniz hayatta istediğiniz konuma gelebilirsiniz. İşte, başarılı bir lider olduğunuzu gösteren 6 işaret...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:11
Başarılı bir lider olduğunuzu gösteren 6 işaret
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Liderlik, olaylar ve insanlar üzerinde ne kadar etkiniz olduğu ve bunu ne kadar verimli kullanabildiğiniz ile alakalıdır. Güçlü bir lider yalnızca söylemleriyle değil, yönetim şekliyle de öne çıkar. İşte, başarılı bir lider olduğunuzu gösteren 6 işaret... 

Vizyon sahibi olmak

Geleceğe dair bir vizyonunuzun olması ve bu vizyonun başkalarına da ilham vermesi gerekiyor.

Gerçekçi olmak

Gerçekçi olan liderler doğruluğu savunur. Söylemleri ve yaptıkları güven oluşturmalıdır.

Meraklı olmak

Zeki bir lider, açık görüşlü ve meraklıdır. Konuşmaktan ziyade dinlemeyi tercih eder ve bilginin peşine düşer.

Vicdan sahibi olmak

Vicdan sahibi bir lider, gerektiği durumda sorumluluk almaktan çekinmeyecektir. Doğruyu yanlıştan ayırmak bir liderde olması gereken en önemli özelliklerden biridir.

Cesur olmak

Bir liderin cesaretini açıkça gösterebilmesi, engellere karşı iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

Alçak gönüllü olmak

Tüm bu özelliklerin arasında alçak gönüllü olmak en nadir bulunan özelliklerdendir. Başarılı bir lider, hatalarını kabul etmeyi ve onlardan ders almayı bilmelidir.


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