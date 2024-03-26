Dünya dışı yaşam keşfedildi! Bilim insanları Mars'ta yaşamın var olduğuna inanıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya dışı yaşam arayışları da çığır açıcı bir boyuta ulaştı... Bilim insanlarına göreyse 'Kızıl Gezegen' Mars'ta yaşam oldukça muhtemel...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:44
Dünya dışı yaşam keşfedildi! Bilim insanları Mars'ta yaşamın var olduğuna inanıyor
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"Mars'ta yaşam var mı?" sorusu özellikle gelişen teknlojik imkanların ardından en fazla merak edilen konulardan biri. Ancak, bilim insanlarına göre bu oldukça yüksek ihtimal...

MARS'TA YÜKSEK İHTİMALDE SU BULUNUYOR

yakın zamanda bilim adamlarını Mars'taki kasalardan en az birinin suyla dolu olduğuna ikna eden verileri sağlayan Perseverance gezgininin başarılarına dayanıyor. Artık su, yaşam bulma konusunda çok umut verici bir gösterge ve aracın yer altı radarından elde edilen görüntüler, mikrobiyal yaşamın fosillerini bulmaya her zamankinden daha yakın olabileceğimizi de gösteriyor.

JEZERO KRATERİ ARAŞTIRILIYOR

Jezero Krateri şu anda NASA bilim adamlarının odak noktası çünkü buranın bir zamanlar nehirle birleşen bir gölün alanı olduğuna inanılıyor. Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmanın ilk yazarı, gezici tarafından elde edilen örneklerin umut verici olduğunu söylerken, bölgeden elde edilen örnekler oldukça cesaret verici. 

Perseverance, toprak katmanlarını 20 metreye kadar haritalayabiliyor ve bulgular, tortu katmanlarının Dünya'da bulacağınız bir gölle karşılaştırılabilecek şekilde inşa edildiğini gösteriyor. Araç, tortu örnekleri topladı ve bunlardan bazıları, bunların arasında organik bileşiklerin de olabileceğini öne sürüyor. Bulguların sonuçlarını tam olarak anlamak için gezicinin Dünya'ya dönmesini beklememiz gerekecek, ancak bu, Kızıl Gezegende uzaylı yaşamı arayışında büyüleyici bir atılım.

Araştırmanın yazarları "Bu olaylar dizisi, Jezero kraterinin Mars ortamındaki büyük ölçekli değişikliklerden kaynaklanan zengin bir jeolojik tarih kaydettiği fikrini güçlendiriyor" açıklamalarında bulundu.


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