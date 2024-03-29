'Cehennem Kapıları'nda gizemli yapılar keşfedildi

Suudi Arabistan'ın en büyüklerinden biri olan volkanik alan, Medine şehrinin kuzeydoğusundaki çöl manzarası boyunca yaklaşık 14.000 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren arkeologlar yeni yapılar keşfetti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:16
'Cehennem Kapıları'nda gizemli yapılar keşfedildi
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Suudi Arabistan'da arkeologlar bir keşif yaptı ve bitki örtüsü ve sudan yoksun bir alan buldu. Bu alan, eski lav kubbeleri içinde ve etrafında bulunan yüzlerce taş "kapının" varlığını ortaya koyuyor. Bu dramatik çukurlar, NASA'ya göre en son olayın MS 600 ile 700 yılları arasında kaydedildi, çukurlar, beş milyon yıl boyunca meydana gelen patlamalar sonucu oluştu.

İNSANLAR 'CEHENNEM KAPILARI'NDA YAŞAMIŞ OLABİLİR

Sayıları 400 civarında olan ve tarihi 9.000 yıl öncesine kadar uzanan yapılar, köy yapımında kullanılan volkanik taşlardan, çitlerden ve “uçurtma”, “kapı” gibi daha “esrarengiz yapılar”dan oluşuyor. Batı Avustralya Üniversitesi'nden profesör David Kennedy, 2017 tarihli bir makalesinde , kapıların "taştan yapılmış, duvarların kabaca yapılmış ve alçak " olduğunu ve "manzaradaki en eski insan yapımı yapılar gibi göründüğünü" yazdı. Ancak yine de "amaçlarına ilişkin açık bir açıklamanın anlaşılamadığını" itiraf etti.


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