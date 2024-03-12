Güneşten milyarlarca kat büyük kara delikler keşfedildi! Kütleleri süper büyüklükte

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:32

750 milyon ışıkyılı uzaklıktaki bir galakside bir çift süper kütleli kara delik keşfedildi. Bilim insanları, bu kara deliklerin çarpışmasının sonucunda neler olacağını araştırıyor...

GÜNEŞİN KÜTLESİNDEN 28 MİLYAR KAT BÜYÜK

B2 0402+379 adı verilen galaksideki devasa kara delik çiftinin toplam kütlesi Güneş'in kütlesinin 28 milyar katı kadarı. Her ne kadar bazı kara delikler kendi başlarına bu sayıy aşabilse de, yakın zamanda bulunan iki kara delik kesinlikle en ağır kara delik ikilisi olarak dikkat çekiyor. Gökbilimciler, bu ikisinin bir araya gelmesiyle neler olabileceğini araştırıyorlar ve bunu çeşitli tuhaf özellikler sayesinde yapabiliyorlar

DEVASA KARA DELİKLER BİRLEŞEBİLİR

Bu devasa kara deliklerin süper kütleli bir boyuta tam olarak nasıl geldikleri bir sır olarak kalıyor. Bildiğimiz şey, ne kadar küçük kara deliklerin oluştuğu ve bunun yıldızların çökmüş çekirdeklerine bağlı olduğu. Bu yıldız kütleli kara deliklerin birbirine çarpmasıyla büyüme gerçekleşebilir. Bu mantıkla, küçük kara deliklerin oluşmasında çarpışma ve birleşme söz konusuysa, süper kütleli kara deliklerin de benzer bir yöntemle oluştuğu varsayılabilir.

Gemini Kuzey teleskopundaki Gemini Çok Nesneli Spektrograf ( GMOS ) tarafından toplanan arşiv verileri, iki büyük kara deliğin özelliklerini anlamak için ekip tarafından incelendi. Galaksinin eskiden bir galaksiler grubu olduğunu ve daha sonra birbirine çarptığını ve ikili sistemin kara delik kütlesinin 28 güneş kütlesi gibi muazzam bir değere ulaştığını bu şekilde buldular.